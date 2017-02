article

1.6897674

WAALWIJK - Door onbekende reden is zaterdagmiddag brand uitgebroken in de Mariakapel aan de Meerdijk in Waalwijk.

Brand in Mariakapel Waalwijk

WAALWIJK - Door onbekende reden is zaterdagmiddag brand uitgebroken in de Mariakapel aan de Meerdijk in Waalwijk.

http://www.bndestem.nl/misdaad-112/brand-in-mariakapel-waalwijk-1.6897674

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6897685.1486833494!image/image-6897685.jpg

Waalwijk,Brand

112 Nieuws