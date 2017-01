article

DE MOER - Een onbekende automobilist is met zijn auto in een sloot beland aan de Moersedreef in De Moer. De auto staat nog altijd met zijn neus in de sloot, maar de bestuurder is spoorloos.

Bestuurder spoorloos bij verlaten auto na ongeluk in De Moer

