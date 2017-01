article

HULTEN - Bergingsbedrijf Van Eijck heeft in de nacht van donderdag op vrijdag tientallen automobilisten in Brabant uit de sneeuw moeten trekken. De drukte begon rond 22.30 uur op donderdagavond, vlak na de eerste sneeuwval. Rond 03.30 uur werd het rustiger. De ochtendspits verloopt vooralsnog zonder veel schuivers of ander gladheidsleed.

Bergingsbedrijf uit Hulten schiet tientallen voertuigen te hulp tijdens sneeuwbuien

