* UPDATE 9:00 UUR * HELVOIRT - Bij een verkeersongeval in Helvoirt is dinsdagochtend de bestuurder van een auto om het leven gekomen, zo is door de politie bevestigd. De auto belandde rond 6.45 uur door nog onbekende oorzaak in de voortuin van een woning aan de Sint Jorisstraat.

Auto belandt in Helvoirtse tuin: bestuurder overleden

