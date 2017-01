Arriva: 'Chauffeur Tilburgse bus voelde zich bedreigd'

TILBURG - Een woordenwisseling ging vooraf aan de komst van de agenten in Tilburg, geen fysieke bedreiging. Dat meldt een woordvoerder van vervoerder Arriva.

,,Er werd geen geweld gebruikt, maar de chauffeur voelde zich dusdanig bedreigd dat hij een interne melding uitdeed", aldus de woordvoerder.

Na die melding werd de politie ingelicht over de ruzie in de bus, die ontstond toen twee passagiers tegen de regels in bleven eten in de bus terwijl de chauffeur hen vroeg dat niet te doen. ,,We hebben zelf ook stewards die toezicht houden, maar de politie was op dat moment dichterbij", aldus Arriva.

Drie agenten werden op de melding van de ruzie in de bus afgestuurd, maar uiteindelijk waren dertien politiemensen bij de aanhouding betrokken nadat één van de agenten op zijn noodknop drukte toen een van de mannen zich volgens de politie verzette bij zijn arrestatie.