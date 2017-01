article

1.6802112

SCHIJNDEL – Een 19-jarige inwoner van Schijndel is vrijdagavond aangehouden op verdenking van een zedendelict eerder die avond. Hij zou een 43-jarige vrouw van haar fiets hebben getrapt, haar hebben betast en haar vervolgens in een sloot hebben achtergelaten. De man heeft mogelijk al eerder toegeslagen in Schijndel.

19-jarige Schijndelaar aangehouden wegens aanranding; laat slachtoffer in sloot achter

SCHIJNDEL – Een 19-jarige inwoner van Schijndel is vrijdagavond aangehouden op verdenking van een zedendelict eerder die avond. Hij zou een 43-jarige vrouw van haar fiets hebben getrapt, haar hebben betast en haar vervolgens in een sloot hebben achtergelaten. De man heeft mogelijk al eerder toegeslagen in Schijndel.

http://www.bndestem.nl/misdaad-112/19-jarige-schijndelaar-aangehouden-wegens-aanranding-laat-slachtoffer-in-sloot-achter-1.6802112

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6236752.1470138851!image/image-6236752.JPG

Schijndel,Aanhouding

112 Nieuws