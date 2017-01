15 jaar cel en tbs geëist tegen hoofdverdachte roofmoord Mick Pitai

BREDA - Tegen een 21-jarige man uit Spijkenisse die verdacht wordt van betrokkenheid bij de roofmoord op Tilburger Mick Pitai, is dinsdag 15 jaar celstraf en tbs geëist. De verdachte was één van de twee overvallers die op 15 september 2015 het huis van Pitai aan de Betuwestraat binnenvielen. Tijdens de woningoverval werd de 48-jarige Pitai doodgeschoten.

Maandag al werd tegen de schutter, een 21-jarige jeugd-tbs'er uit Rotterdam, een celstraf van 9 jaar geëist . De eis tegen de man uit Spijkenisse is hoger omdat er dinsdag ook nog andere zaken tegen de man werden behandeld, waaronder een ernstig schietincident in Spijkenisse in 2015.

Naast de twee hoofdverdachten werden maandag ook al celstraffen van 5 en 6 jaar geëist tegen respectievelijk een 25-jarige man uit Spijkenisse, die als chauffeur had gefungeerd, en een 21-jarige Hagenaar. Die laatste, de schoonzoon van Pitai, had de hoofdverdachten getipt over de aanwezigheid van juwelen en wiet in de woning.

De uitspraak is 14 februari.