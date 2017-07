Om dronken te worden van de Aldi gin-ijsjes moet je sterke tanden hebben

Aldi-woordvoerder Laetitia Gruwel moet er om lachen als ze gevraagd wordt hoeveel gin-tonic ijsjes je moet eten voordat er dronken van wordt. ,,Dan moet je wel hele sterke tanden hebben. De beleving van zo'n ijsje is toch heel anders, dan wanneer je gin-tonic uit een glas drinkt, want dat heb je in drie slokken weg", zegt Gruwel over het verkoopsucces dat vandaag de winkels uitvliegt.

De ijsjes zijn in twee smaken dit weekend te koop bij de Aldi. Tenminste als je succes hebt, want bij veel vestigingen zijn ze inmiddels uitverkocht. Klanten kregen te horen van de caissière dat het bedrijf 'niet verwacht had dat de vraag zo groot zou zijn'.

4,5% alcohol

De ijsjes - in de smaken Proseco & Peach en Gin & Tonic - hebben een alcoholpercentage van 4,5 procent. De woordvoerster verwacht niet dat de supermarkten worden overspoeld door pubers die op deze manier aan een shot alcohol willen komen. ,,We hebben het gewoon als 18+-product gemerkt. In die zin is het niet anders dan de wijn en bier die we verkopen. Dus als je met deze ijsjes bij de kassa komt gaat er een bliep en wordt de koper gevraagd zich te legitimeren, zodat we zijn leeftijd kunnen vaststellen".

Seizoensproduct