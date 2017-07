Justin Trudeau: Held op kleurrijke sokken

Toch kan je ook finaal de plan misslaan. Wie zomaar statement wil maken, zonder zich goed in te lezen, kan juist het omgekeerde resultaat bewerkstelligen. Imagoexpert Van Veen moet altijd een beetje gniffelen als de Amerikaanse president Trump een handgebaar maakt waarbij hij een cirkeltje vormt met zijn vingers. ,,In Turkije kan dat als 'Neuk me in mijn hol' opgevat worden. Niet direct de boodschap die je wil uitzenden als je met Erdogan wilt onderhandelen.''



Of gele sokken aantrekken in China. Het is inmiddels geen halszaak meer, maar er zijn mensen onthoofd voor het dragen van geel gekleurde kleding, weet Van Veen. Geel was in vroegere tijden dé kleur van de keizer. ,,Dan sta je daar als leuke premier van Canada in je vrolijke sokken. Maar het non-verbale signaal dat je uitzendt, is helemaal onjuist. Het is wel belangrijk om je daar als politiek figuur bewust van te zijn.''



Gekke sokken maken je nieuwsgierig, weet Van Veen uit ervaring. ,,Het prikkelt je een beetje. Zo'n man in een net maatpak, maar onder zijn broekspijp zit er ineens een kwinkslag: een grappige sok.'' Ze verwacht dan ook veel aandacht voor zijn voeten als Trudeau in 2019 Nederland bezoekt. ,,Het is net een verborgen boodschap. Heel leuk.''