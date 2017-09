Veel woningen Breda verkocht boven vraagprijs, prijzen in jaar tijd met 10 procent gestegen

BREDA - 34 procent van de woningen die in Breda in het tweede kwartaal van dit jaar werden verkocht, gingen voor de vraagprijs of meer van de hand. Bij 20 procent ging het om overbieding, dus om een prijs hoger dan de vraagprijs.

Dat zegt Rogier van der Hijden van onderzoeksbureau Calcasa dat de woningmarkt in Nederland onderzocht. Volgens Van der Heijden past de uitkomst bij het beeld dat Calcasa al langer van Breda heeft. “In Breda stijgen de huizenprijzen bovengemiddeld hard. Zeker voor een stad gelegen buiten de Randstad. In het afgelopen jaar zijn de prijzen met 10 procent gestegen. Ook worden de woningen daar snel verkocht. De omloopsnelheid ligt er ver boven het landelijk gemiddelde.”

Koploper

Breda is koploper in Brabant, maar ook Den Bosch en Eindhoven doen het goed. Tilburg blijft achter. In West-Brabant is Breda met afstand koploper, maar randgemeenten als Etten-Leur en Oosterhout profiteren ook van de overspannen woningmarkt. In beide plaatsen werd in het tweede kwartaal in 10 tot 20 procent van de gevallen de vraagprijs of daarboven geboden. In de gemeente Gilze en Rijen was dat zelfs tussen 20 en 30 procent. Ook in de gemeenten Dongen, Geertruidenberg, Moerdijk, Bergen op Zoom, het Zeeuwse Tholen en Woensdrecht kregen huizenverkopers regelmatig de vraagprijs of meer voor hun woning (in 10 tot 20 procent van de verkopen). De achterblijvers zijn de gemeenten Steenbergen, Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Zundert, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Daar schommelt het percentage tussen de 0 en 10 procent.

Dat het in Breda hard gaat, past in het landelijk beeld dat middelgrote kernsteden steeds populairder worden. Het hardst stijgen de woningprijzen in de regio’s Amsterdam, Utrecht en in de stad Groningen. Maar ook in de rest van de Randstad, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Maastricht, Zwolle en de regio Arnhem/Nijmegen is duidelijk sprake van een overspannen woningmarkt.

Verbaasd

Makelaars in Breda zijn toch nog verbaasd over het onderzoek van Calcasa dat keek naar de woningen die in het tweede kwartaal bij het kadaster werden geregistreerd. “Bij elke woning hebben de vraagprijs gezocht voor zover deze online te vinden was”, aldus Van der Hijden. Lennart van Oosterhout van De Boer, Storimans & Partners: “Daar valt geen speld tussen te krijgen, maar als ik kijk naar de praktijk hier op kantoor dan vind ik het percentage overbiedingen aan de hoge kant. Het geldt zeker niet voor alle marktsegmenten en zeker ook niet voor alle wijken in Breda.”