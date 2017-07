Politieheli brengt camping Fort Oranje in Rijsbergen van bovenaf in beeld

Zwaargewonde man (33) met steekwonden bij spoedeisende hulp in Roosendaal achtergelaten

12:02 ROOSENDAAL – Bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Roosendaal is maandagavond rond 22.00 uur een zwaargewonde man binnengebracht. De 33-jarige man uit Polen had enkele steekwonden.