No Surrender-lid opgepakt, bosbrand in Nispen, gewonde fietser en een autowrak in de singel

Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat woensdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Op Schiphol is dinsdagmorgen een 30-jarige man uit Hulst uit een vliegtuig gehaald voor dit vertrok voor een reis naar Curaçao. De man is lid van No Surrender en is aangehouden voor het mishandelen en ontvoeren van een 36-jarig kaderlid van die motorclub bij de IKEA in Breda.

Op de kruising van de Ketenbaan en de Vijf Eikenweg in Oosterhout is dinsdag aan het eind van de middag een fietser zwaargewond geraakt. Dat gebeurde bij een aanrijding met een bestelbus. De fietser was niet aanspreekbaar en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 29-jarige man aangehouden die in een gestolen auto reed. Bovendien had hij een vuurwapen bij zich. Rond 03.00 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie in de Carmelietenstraat in Waspik.

Een winkeldief heeft maandagochtend op de Konijnenberg in Breda rond 11.45 uur een agent in burger mishandeld en beledigd. De 45-jarige man uit Raamsdonksveer is aangehouden.

In het bosgebied aan de Kromme Elleboog in Rucphen heeft dinsdagmorgen brand gewoed. Het bosgebied ligt vlakbij Camping de Posthoorn. De brand was snel onder controle