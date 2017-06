Leden vv Dongen kiezen voor verhuizing naar Beljaartlaan

Vijf tips over dode man Roosendaal tijdens Opsporing Verzocht

21:50 ROTTERDAM/HILVERSUM - De politie weet nog altijd niet wie de dode man is die vorige week in Roosendaal is gevonden en die vrijwel zeker door een misdrijf om het leven is gekomen. Maar aandacht bij het programma Opsporing Verzocht, waarin dinsdagavond een foto van het hoofd van het slachtoffer en sieraden werden getoond, leverde binnen drie kwartier al meer dan vijf tips op met mogelijke namen van het slachtoffer.