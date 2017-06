Kruidvatheldin die jongetje (2) in Tilburg redde gevonden: 'Ik moest en zou zijn leven redden'

TILBURG - De vrouw die vorige week woensdag een 2-jarig kindje van een verstikkingsdood redde in een Kruidvat-filiaal in Tilburg, is gevonden. Het gaat om de 23-jarige Valentina Luijbregts, zelf ook moeder van een meisje van tien weken. Valentina stond in de rij te wachten toen ze de 2-jarige Luuk opeens naar zijn keel zag grijpen. ,,Ik moest en zou zijn leven redden, ik kon toch niet staan toekijken?”

De 26-jarige Kimm Hamel kreeg vorige week in de Kruidvat de schrik van haar leven toen haar zoontje van twee geen adem meer kreeg. Wat bleek: een snoepje, in de vorm van een colaflesje, zat vast in zijn keel en blokkeerde zijn luchtpijp.

Op dat moment stond de 23-jarige Valentina samen met haar vriend en dochtertje in de rij te wachten. ,,Ik zag het jongetje en wist meteen: dit zit helemaal fout”, zegt de Tilburgse tegen deze krant.

Paniekerig

,,Hij zag heel bleek en greep meerdere keren naar zijn keel. Zijn moeder keek paniekerig om zich heen en riep om hulp. Toen ging ik meteen over tot actie.

Valentina heeft geen medische achtergrond, maar haalde op de middelbare school haar ehbo-diploma. Ze pakte de 2-jarige Luuk op en legde hem voorzichtig over haar arm.

Ze draaide het jongetje om en klopte voorzichtig op zijn rugje. ,,Het was een heel slim ventje. Ik vertelde hem dat hij moest hoesten en dat deed hij. In eerste instantie lukte het niet, maar bij de tweede poging floepte het colaflesje er uit.”

Goed weggekomen

Volgens de Tilburgse heldin ging het om een behoorlijk vierkant blok dat uit de keel van Luuk kwam. ,,Hij is echt heel goed weggekomen”, zegt ze. ,,Ik aaide hem over zijn bol en verliet vervolgens huilend van vreugde de winkel. Ik hoorde pas dagen later via een bericht in de media dat de moeder naar mij op zoek was.”

Inmiddels hebben de twee vrouwen met elkaar gesproken. ,,Ze is ontzettend dankbaar dat ik het leven van haar zoon heb gered. Of ik een heldin ben? Ik heb gewoon gedaan wat nodig was. Als ik niets had gedaan en het slecht met Luuk was afgelopen, had ik het mezelf nooit vergeven.”