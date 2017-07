Hun kinderen zijn verwende rotjong met mobieltjes ter grootte van een bioscoopscherm

Bewoners Fort Oranje: 'De onzekerheid is vreselijk'

6:34 RIJSBERGEN - Nee, ze zitten niet met de handen in het haar, maar makkelijk is het absoluut niet. En dat is het ook niet voor de bewoners van Fort Oranje: 'Vooral de onzekerheid is vreselijk. Mijn gozer moet weer aan de antidepressiva.'