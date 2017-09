‘Huiskamergevoel’ maakt bruin café uniek

Breda - Hoe minder klassieke auto’s op de weg, hoe meer die ene die er wel rijdt opvalt. Zo omschreef Fred Bus van horecaonderneming Debuut de toekomst van het bedreigde bruine café. Waar anders kun je beter een discussie voeren over die toekomst dan in het Bredase café De Beyerd? Panelleden Fred Bus, Patrick van Asch, Sjors de Jongh en Arjan Knoppert gaven daar vanmiddag hun visie op het wel en wee van het bruin café.

Dat het niet goed gaat met dat bruine café is geen nieuws. Discussieleider en oud-hoofdredacteur van Misset Horeca Hans Steenbergen rekende de aanwezigen voor dat het aantal cafés in Nederland sinds 2008 met 13 procent is gedaald van 13.000 naar 11.000. Het zijn vooral de bruine cafés die uit het straatbeeld verdwijnen. Dat zijn ouderwets ingerichte cafés met schaarse verlichting en veel donkerbruin hout in de inrichting (omschrijving van Wikipedia).

Verouderd

De Bredase horecaondernemer Patrick van Asch (Parc, Bruxelles, Café Noir) verbaast zich niet over de teloorgang van het bruine café. “Ik heb na de overname maandenlang rondgelopen in Café Noir en zag dat de geest uit de fles was. Geen bezieling en het interieur was verouderd. Iedereen kon zien dat het niet liep.”

Om aan de moderne wensen te voldoen, moest het roer om. De huiskamersfeer ging uit Café Noir en de inrichting werd up to date gemaakt. “Om de kroeg weer een toekomst te geven”, aldus Van Asch. Hij gaf geen algemeen oordeel. “Hier in De Beyerd is alles in orde”, zei hij.

Ook Fred Bus ziet de kracht van De Beyerd dat tot twee keer werd verkozen als beste café van Nederland. “Dit is een icoon”, zei hij. Maar Bus richt zich bij Debuut (27 horecazaken in Nederland, waaronder De Colonie in Breda) op het bedenken van caféconcepten. “Zo’n concept gaat een jaar vijf tot zeven mee”, gaf hij toe.

Toch draait het volgens Bus allemaal om hetzelfde. “Ik benader elke gast als een stamgast.”

Arjan Knoppert, conceptontwikkelaar bij bierbrouwer InBev, wees op de vaak grote verschillen tussen de bruine cafés. “Het Voske is een heel ander café dan De Bommel”, zei hij. Heel erg somberen over de toekomst doet hij niet. “Met een creatieve benadering valt veel te winnen. Een goed voorbeeld vind ik het Spelletjescafé in Breda.”

Accordeon

Knoppert ziet het sociale aspect van het bruine buurtcafé als pluspunt. Het bruine café ingezet voor speciale gelegenheden of vieringen. In De Beyerd overheerstte vanmiddag het huiskamergevoel. Dat gevoel werd versterkt toen Knoppert met de accordeon het lied ‘Daar in dat kleine café aan de haven’ van plaatsgenoot Vader Abraham inzette. Het ultieme bruine cafélied. Hij werd in de zang bijgestaan door journalist Jacques Hendriks van BN DeStem, zelf een doorgewinterde bruin caféganger. Hendriks droeg een prachtige column voor waarin hij de liefde aan het bruine café verklaarde. Voor hem geen gladgestreken conceptcafé, zoals je die in om het even welke grote stad bij bosjes aantreft, maar een heerlijke donkere huiskamer waarin je met de andere bezoekers het natte najaar kunt verwerken.

Het is aan Sjors de Jongh (24), kleinzoon van Beyerd-grondlegger Piet, om de toekomst van het bruine café aan de Boschstraat veilig te stellen. En dat kan volgens hem alleen in Breda. Een Beyerd als concept in een andere stad? Sjors de Jongh ziet er helemaal niets in. Wat hem betreft blijft het familiecafé (de wortels gaan terug tot 1838) uniek.