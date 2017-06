columnBadend in het zweet word ik wakker. Was het nou wel of geen droom? Ik had een oproep gekregen om voor de klas te gaan staan. Een bevel , da's een beter woord. ‘Dit is een noodsituatie’, stond er vet gedrukt in de brief die was ondertekend door de minister van onderwijs.

‘Het gebrek aan leerkrachten in Nederland is zo groot dat wij al degenen die ooit een onderwijsbevoegdheid hebben gehaald vragen om hulp. U bent daar een van. Uw huidige werkgever is reeds ingelicht. U bent per direct ontslagen en krijgt binnenkort een brief waarin vermeld staat tot welke school u zich moet melden.’

Het zal toch niet waar zijn? Had ik dat diploma maar nooit gehaald. Toen al – ik spreek van een kleine dertig jaar geleden – wist ik dat het niks voor mij was. Voor onderricht heb je overwicht nodig. Dat heb ik niet; ik heb eerder onderwicht. Tijdens mijn stage kletsten de leerlingen door elkaar heen terwijl ik mijn tot in de puntjes en komma's voorbereide lesje Nederlands erdoor probeerde te drukken. ‘Eh… wie weet het verschil tussen een beperkende en een uitbreidende bijzin?” Niemand die luisterde, op een paar meisjes in de voorste rij na die me met een blik vol medelijden aankeken. En toen hadden ze nog niet eens mobieltjes!

Aanleiding voor mijn nachtmerrie, want dat bleek het gelukkig maar te zijn, was de reportage op het Journaal over een stel Pabo-studenten die vertelden dat ze al een baangarantie hadden terwijl ze nog moesten afstuderen. Snotneuzen, dacht ik. Weten vast niet of die banen 'hun' dan wel 'hen' zijn aangeboden. Erger nog, daar maken ze zich niet eens druk om.

De enige oplossing voor het onderwijzerstekort is verdubbeling van het salaris. Zul (en niet 'zal') je zien dat het probleem ineens is opgelost. Hoeft die brief ook niet geschreven en het bevel niet te worden opgevolgd. Waarmee een grote ramp is voorkomen.