Glazenwasser valt naar beneden, met 200 kilometer per uur op de vlucht en geen kinderlokkers maar grapjassen

Interview Van der Zandt: Jammer dat Dione en ik uit elkaar gaan

17:31 Een Tour de France zónder Mart Smeets, het was vorig jaar even spannend wanneer en óf de NOS zich van de gepensioneerde sportnestor kon losweken. Maar missie geslaagd, menen opvolgers Dione de Graaff en Herman van der Zandt, die het volgende maand weer net even anders doen dan vorig jaar.