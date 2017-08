Drie inzittenden op tijd uit brandende auto op A58 bij Etten-Leur

Hallo Jumbo, wij komen even duizend bierkratjes inleveren

15:18 Drie jaar lang gezelligheid in de Keet Marshoek zorgde gisteren voor een hoop werk bij supermarkt Jumbo in Dalfsen. De opgespaarde lege bierkratten werden namelijk ingeleverd. Meer dan duizend in totaal. ,,Dit hadden we nog nooit meegemaakt.’’