Hoe herken je een Chinees in zijn buitenland? Mevrouw Bas en ik hebben daar de afgelopen jaren een vermoeiende studie naar gedaan en denken het onderhand wel te weten. Onze conclusie staat vast: vreselijke mensen, heus niet allemaal, maar wel veel toch. Natuurlijk niet die van China Garden in ons dorp, da's een goeie gast en je mag ze niet allemaal over één kam discrimineren, maar sjanghai wat hebben we een hekel aan ze. In het vliegtuig verorberen de oudsten zwijgzaam smakkend een emmer meurende noedels en klimmen om het half uur boerend richting het enige toilet voor driehonderd passagiers. Hun kinderen zijn verwende rotjong met mobieltjes ter grootte van een bioscoopscherm zodat ze niet zien waar ze lopen. Met de vaders hebben de Basjes nog enig medelijden: die mogen tijdens hun tiendaagse wereldtrips met de hele familie alleen maar de poeplap trekken en overwegen na terugkeer massaal van hun Muur te springen. De afkomst van de tieners raden wij fluks. Chinese jongens hebben een ontploft kapsel en gillen hysterisch. Chinese meisjes dragen bloesjes over leggings 2 punt 0. Nietsontziende hardrenbroeken met een naad op hun naad, zoals kennelijk ook iedere Westerse jonge vrouw vaak tegen beter weten in wil dragen. Maar het ergst-Chinees in het buitenland zijn hun moeders. Die scoren de foto's en lopen daarbij iedere niet-Chinees compleet onder de sneakers. Geen pardon, niks ni hao: aan de kant. Ze planten hun kroost áchter het hek dat hen voor een dodelijke smak in het ravijn moet behoeden omdat dat een plaatje oplevert dat anderhalf miljard Chinezen nog níet hebben gemaakt. Oma poseert lijdzaam de gruwelijke dag onder haar pothoed, ook bij 45 graden als ze dreigt te smelten. En het eten van een vijf-sterrenrestaurant verdwijnt koud in een container doggy bags omdat na de filmsessie geen tijd meer is om het nog gewoon weg te werken. De bus wacht, hop hop. Enfin, wij hebben het weer even achter de rug. Maar u bent gewaarschuwd. Hoed u voor de Chinees.