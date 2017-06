Bredase vrouwen maakten aardbeving Lesbos mee, ‘We dachten dat de band van onze auto lek was’

Het trio had na een reparatie de auto net bij de garage opgehaald en was op weg om inkopen voor het kamp te doen. “Toen we uitstapten voelden we de grond trillen. Eigenlijk wisten we niet precies wat er gaande was”, beschrijft Minna de beving. “Ook nog niet toen we bij de supermarkt aankwamen en spullen op de grond zagen liggen”, vult Romy aan.

Schuddende aarde



De regio rondom het eiland Lesbos en de Turkse kustplaats Izmir werd afgelopen maandag opgeschrikt door aardebeving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Enkele dorpen zijn door de plotseling schuddende aarde flink verwoest. Honderden bewoners van het eiland zijn sindsdien dakloos. Vooral in het dorp Vrisa is veel vernield.

Het duurde even voordat het nieuws van de aardbeving tot Minna en Romy was doorgedrongen. Romy: “Daar sta je niet bij stil. We waren eerder verbaasd dan bang. Nadat we enkele naschokken hadden gevoeld, zijn we toch maar op internet gaan zoeken wat we het beste kunnen doen bij een aardbeving. We weten nu dat we of onder een tafel moeten gaan zitten of onder deurpost moeten gaan staan. Of naar buiten vluchten naar een open vlakte.”

Verwoeste huizen



De Bredase vrouwen zijn niet voor de eerste keer in Kara Tepe; Minna is voor de vijfde keer in de vluchtelingenopvang. Voor Romy is het de vierde keer. Beiden werken ze voor ‘Because We Carry’. In de opvang verblijven momenteel achthonderd vluchtelingen uit onder meer uit Syrië, Afghanistan en Irak. In de opvang organiseren ze activiteiten voor jongeren en helpen ze bij het uitdelen van het eten.

“Een van de getroffen plaatsen Plomari is een half uur rijden. Op foto’s hebben we de verwoeste huizen gezien. Er zijn wel vrijwilligers samen enkele vluchtelingen naar het getroffen gebied gegaan om te helpen. Zelf zijn we er nog geweest. Het leven moet hier ook doorgaan.”

Volledig scherm Ouidiane Zijlmans (zittend) en Minna Smit (staand, r.) aan het werk in de vluchtelingenopvang © Minna Smit en Romy Ernest

Volledig scherm Verwoeste huizen op Lesbos © Minna Smit en Romy Ernest

Volledig scherm © Minna Smit en Romy Ernest

Volledig scherm © Minna Smit en Romy Ernest