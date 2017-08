Automobilisten scheuren met 110 kilometer over de Ettensebaan in Breda

Emotionele oproep aan betrokkenen keienongeluk Schijndel: 'Sta op als je iets weet'

14:56 SCHIJNDEL – In een laatste poging om de betrokkenen van het keienongeluk in Schijndel te achterhalen, richt de vriend van het slachtoffer zich nu tot familieleden en vrienden van de daders. Volgens Stephan Visser lopen er in Schijndel ongetwijfeld mensen rond die weten wie de keien op de weg heeft gelegd. ,,Maar ze willen of durven het niet te vertellen. Sta op als je iets weet.”