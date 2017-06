23-jarige Oosterhouter aangehouden na aanrijding met twee fietsers in Tilburg

Roosendaals slachtoffer schietpartij Scheldestraat in Breda is door bekende neergeschoten

10:59 BREDA/ROOSENDAAL - De man die maandagavond gewond raakte bij een schietpartij in de Bredase Scheldestraat, is een veertigjarige Roosendaler. Volgens de politie kan het haast niet anders of dader en slachtoffer moeten elkaar kennen.