112-overzicht: Oosterhouter vast na ongeluk, een overstekend eendje en een beknelling in Zundert

‘Toen ze er net was, heb ik een traantje gelaten’

18:31 Rafael van der Vaart (34) en Estavana Polman (24) deelden vandaag op social media de eerste babyfoto’s van Jesslynn, hun dochter die vrijdag ter wereld kwam. ,,Ja, je kunt wel stellen dat we op een roze wolk zitten. We hebben een uniek weekend beleefd, zitten eigenlijk nog steeds in een roes'', zegt de voetballer die zelf al weer terugkeerde naar het alledaagse.