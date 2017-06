Uurtje sportschool per week al genoeg

Ruim 24 procent van de vrouwen en 34 procent van de mannen in ons land lijdt hieraan, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. ,,Daarmee is dit een groot probleem in Nederland’’, zegt Bakker. ,,Maar het is verrassend makkelijk tegen te gaan. Al bij het doen van minder dan een uurtje krachttraining per week, gaat het risico met 29 procent omlaag vergeleken met mensen die helemaal niet aan krachttraining doen.’’

Ontwikkelingen

Smoes

'Geen tijd voor sporten' is dus geen smoes meer, zo zegt Bakker. ,,Hoe druk je ook bent, een uurtje kan iedereen wel vrij maken. En dat is echt al goed genoeg. Een van de meest opvallende bevindingen die we deden was namelijk dat de kans op het metabool syndroom niet nog lager wordt, als je nog meer uren aan krachttraining doet. Het maakt dus voor het risico hierop eigenlijk niets uit of je nu een uurtje gaat of drie uur. Ook maakt het geen verschil of je alleen in het weekend aan de gewichten hangt of dat je dit uitsmeert over de hele week.’’