RIVM: Dementie eist 40.000 levens in 2040

Dementie kreeg de vader van Marcelle Mulder in zijn greep. Elke dag stierf hij een beetje.

‘Pa, waar ben je?’ Marcelle Mulder hoort het zichzelf nog vragen. De schoolmusical van haar dochter staat op het punt om te beginnen, maar Ben Mulder, haar vader, is te laat. ,,Heel Groningen was verbouwd, zei hij. Alle wegen waren veranderd. Het lag beslist niet aan hem,” vertelt ze.

Thuis in Ede puilt de koelkast uit van de kant- en klaarmaaltijden. Marcelles vader bestelt steeds opnieuw bij Tafeltje Dekje, maar vergeet dat hij al een weekvoorraad in huis heeft. Het zijn de eerste haarscheurtjes in het geheugen van haar vader, ruim vijf jaar geleden.

Twee hersenbloedingen versnellen de ziekte. Marcelles vader raakt de weg kwijt en wordt opgenomen in een verpleeghuis. ,,Hij wist wel dat ik bij hem hoorde, maar dacht soms dat ik zijn vrouw was.” De dokter stelt de diagnose: dementie. De aftakeling gaat rap. Lopen lukt niet meer. ,,In het begin is het nog wel even geprobeerd, maar het werd vrij gauw als zinloos beschouwd. Mijn vader was dement en zou het toch niet meer leren.”

Op een nacht wordt Marcelle uit bed gebeld. Haar vader heeft bloedvergiftiging en is doodziek. ,,Dan sta je plots voor de keuze: sturen we hem naar het ziekenhuis of blijft hij in het verpleeghuis waar hij alleen nog een vochtinfuus en antibiotica krijgt? Hoe lang moeten we hem nog oplappen en de dementie haar gang laten gaan? Straks kan hij niet meer praten, niet meer slikken, herkent hij geen kopjes of frietjes meer. Dat wilden we hem besparen.” Drie maanden later overlijdt hij in zijn bed in het verpleeghuis, nu drie jaar geleden. Waarschijnlijk aan een hartprobleem. ,,Het was heel droevig, maar ook goed zo. Door de dementie was zijn leven schraal geworden. Dat moet je niet koste wat het kost willen rekken, omdat je zelf geen afscheid kunt nemen.”