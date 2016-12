Restaurant De Saeck in Breda: een hoofdrol voor Merel

BREDA - Eerlijke producten. Je kunt vandaag de dag amper nog een restaurant vinden dat niet ‘eerlijk’ is. Eigengemaakt is ook zo’n vaak terugkerend woord. Maar vind maar eens een restaurant waar zelfs de pepermuntjes eerlijk en eigengemaakt zijn. Ofwel: we zijn deze donderdagavond in restaurant De Saeck aan de Ginnekenweg in Breda.

Een hoofdrol is deze avond weggelegd voor de nog jonge gastvrouw Merel van Schooten. Hoewel ze niet foutloos was, zagen we zelden of misschien zelfs wel nooit iemand die haar gasten met zo veel warmte, betrokkenheid en genegenheid tegemoet treedt. Was het alleen om háár gegaan, dan was de ‘bedien-tien’ gevallen. We complimenteren haar en dat leidt tot een nog stralender glimlach. Op vleugels trippelt Merel weg.

De Saeck is de zaak van Daan Hoogeven die in 2015 de deuren van IL Mediterraneo in Etten-Leur sloot en zijn ‘bedrijfsfilosofie’ voortzette op een nieuwe plek in Breda. Op de plek waar voorheen De Saeck zat. De naam is gebleven, de filosofie vernieuwd: ‘puur natuur’ en een menu dat voornamelijk bestaat uit streek- en biologische producten.

In de nieuwe Saeck kun je ook in een serre, achterin, zitten, maar wij kiezen voor een tafel aan het raam. Met naast ons onder meer een versierde houten kerstboom en meer van dat gezelligs. De gasten druppelen binnen, het wordt zelfs een straaltje. Deze donderdag mag over een gebrek aan belangstelling zeker niet geklaagd worden, maar het is eigenlijk altijd druk, vertelt Merel. Dat is een goed teken natuurlijk. Zoals ook de start positief is. Als opwarmertje krijgen we een mousse van pompoen met een toefje cranberriecompote en een blaadje anijs. Past allemaal op één lepeltje.

We maken geen gebruik van de AH-actie, beantwoorden we de vraag van de gastvrouw. Voor wie dat wel doet: dat maak t in zowel de te kiezen gerechten als de bejegening van de gasten niet uit en dat zien we soms helaas wel anders.

We krijgen een houten blad met een keuzemenu en een blad met daarop een viergangenmenu, dat heel seizoensgebonden in het teken staat van de pompoen. We kiezen van blad één. Bepaald niet eenvoudig. De gerechten zijn bijna verhaaltjes op zich en het ene leest nog lekkerder dan het andere.

Mijn gaste kiest voor de ravioli van knolselderij, gevuld met witte chocoladecrème, begeleid met een gel van aceto en een in limoncello gemarineerd wortelbloemetje, gekaramelliseerde zwarte olijf (appetijtelijk en apart), geserveerd met een crème van gele biet. Dat bedoelen we. Vooral die combi van knolselderij met chocola klinkt bijzonder en zo blijkt het geheel te smaken. Een aanrader.

Aan mijn kant zalft het gerecht zowat van het bord af. Een mousse van bonito (familie van de makreel) en een tartaar van gerookte Noorse zalm met een takje waterkers, romig saffraanschuim en een zachte wasabicrème, met een kruidencrouton. Beslist een smakelijke combinatie.

Over de begeleidende huiswijnen kunnen we kort zijn: lekker! Bij de hoofdgerechten is de keuze van mijn gaste gevallen op een combinatie van tarbot en schelvis met een citrusravioli van rammenas, geserveerd met pastinaakcrème en een ruccola-hollandaise crème. Mooie stukjes vis, prima gebakken. Mijn gaste, in de regel toch best kritisch, kan ook hier geen noot vinden om te kraken. Ik wel.

Mijn bord is koud en dat is erg jammer, omdat het vlees (op zich prima gebakken runderribeye) er veel te snel door afkoelt. De portsaus is al gestold voor ik er van kan genieten. Voor de tweede keer deze avond reageert Daan, in zijn rol van gastheer, niet zoals ik verwacht had. ‘Koud bord? Ja. Eh.’ Zoals het antwoord op de vraag waar de vorige eigenaar van De Saeck gebleven is, wat koud op het dak viel: ‘G een idee, ik heb de zaak alleen overgenomen.’

Maar de desserts zijn weer prima, wat aan de overkant van de tafel opnieuw tot juichende berichten en ‘nog nooit zo lekker gegeten’ leidt. Zij koos de tiramisu van t wee soorten chocolademousse (eigengemaakt, vanzelf) en ik het kaasplateau, bestaande uit diverse streekkaasjes, kletsenbrood en een compote van rode ui. De beloofde ‘druiven en noten’ waren klaarblijkelijk op, want die zijn niet meegeleverd. Halszaak? Nou, eh, nee. Wel wat érg weinig kaas. Daan zagen we halverwege de avond vertrekken na een wat populair, maar vriendelijk ‘doei’. Dus sluiten we af, bij Merel. Die afscheid neemt zoals ze ons begroet te. Met een stralende lach.

De kaart

Het menu van mediterraans restaurant De Saeck bestaat voornamelijk uit streek- en biologische producten. ‘Wij willen graag op uw bord vertalen wat er op het moment groeit in de streek’, vermeldt de kaart. De Saeck houdt naar eigen zeggen ook rekening met ‘dieetvolgers’, vegetariërs en veganisten. Een menu, van drie gangen, kost 45 euro. Het is ook mogelijk de gerechten los te bestellen. De keuze is daarbij overzichtelijk: vier voor-, drie tussen- zes hoofd- en vier nagerechten.

Beoordeling -> 8,0

Voorgerecht: 8,2

Hoofdgerecht: 7,5

Nagerecht: 8,5

Prijs/kwaliteit: 7,5

Bediening: 8,0

Sfeer: 8,0

Drank: 8,0

De rekening