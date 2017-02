Wie Wat Waar: Oorkonde opstellen met pot bier erbij

In de rubriek Wie Wat Waar plaatsen we, in samenwerking met het West-Brabants Archief, elke week een foto uit de archieven van de vroegere BN DeStem fotografen Thom van Amsterdam en Ben Steffen.

We gaan ver terug in de tijd met een foto uit 1972. Fotograaf Ben Steffen is in een café waar onder het genot van een potje bier op tafel een soort van oorkonde wordt ondertekend. Rechts aan de tafel zit een groepje jongeren, links de wat oudere garde. Wie was erbij of kent de personen op de foto. In welke kroeg is de foto gemaakt en wat was de aanleiding?

We zijn benieuwd. Behalve in de krant, plaatsen we de foto's op onze facebookpagina's. Denkt u een of meer mensen op de foto te herkennen of weet u waar de foto is gemaakt? Reageer dan via ons speciale e-mailadres of op Facebook.

wiewatwaar@bndestem.nl

www.facebook.com/BNDeStemRoosendaal

www.facebook.com/benenthom