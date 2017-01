Weerblog: zware avondspits door regen, later sneeuw en storm

De komende 48 uur staat ons ontstuimig weer te wachten met regen, sneeuw en storm. Doordat een actief regenfront tegen de avond overtrekt, wordt een zware avondspits verwacht in Noord-Brabant.

Donderdagmiddag gaat het vanuit het zuiden van het land een aantal uren regenen. De neerslag begint met ruim 6 graden nog met regen, maar gedurende de dag zakt de temperatuur verder richting het vriespunt en de verwachting is dat de neerslag na de avondspits op steeds meer plekken overgaat in natte sneeuw.

Tijdens de avondspits valt de neerslag dus nog als regen, maar kan het behoorlijk doorplenzen. Dat zorgt op de drukste dag van de week waarschijnlijk voor lange files.

Van regen naar sneeuw

Uiteindelijk gaat het op steeds meer plekken sneeuwen zonder dat het echte koud wordt. Met name ten oosten van de lijn Antwerpen-Bergen op Zoom kan zich tijdelijk een sneeuwdek van een aantal centimeter vormen. Hoe oostelijker in de provincie Noord-Brabant, hoe groter de kans op een witte wereld.

Zeker in bosgebieden waar veel bezoekers komen kan dat vrijdagochtend voor gevaarlijke situaties zorgen. De sneeuw is vrij nat doordat de temperatuur rond het vriespunt slingert waardoor overhangende takken kunnen bezwijken onder het gewicht. Dat geldt overigens ook voor platte daken en daken met een groot oppervlak.

Noordwesterstorm

Vrijdagochtend heeft de ochtendspits nog last van de sneeuw of sneeuwresten, maar deze problemen verdwijnen vrij snel met het oplopen van de temperatuur. Daarmee zijn de problemen nog niet voorbij, want op de Noordzee ligt dan een storm klaar die ons weer vrijdagmiddag gaat bepalen.



Een windveld op de Noordzee in combinatie met een hoog tij zorgt vrijdagmiddag voor een bijzondere hoge waterstand aan de Noordzeekust. Door een noordwesterstorm heeft de zee vrij spel vanaf de Noorse kust tot de Zeeuwse kust om water op te stuwen. Dat leidt tot een gevaarlijk hoge waterstand waardoor waterschappen en Rijkswaterstaat maatregelen moeten nemen, zoals het sluiten van coupures en dijkbewaking.

De kans is groot dat in de monding van de Oosterschelde het cruciale peil van meer dan 3 meter boven NAP wordt bereikt. Boven deze grens worden de schuiven van de stormvloedkering voor de Oosterschelde gesloten. Verder moet het verkeer rekening houden met zware windstoten, in Zeeland tot 100 km/u.

IJzers uit het vet

Na een paar ontstuimige dagen komen we volgende week onder invloed van hogedruk waarbij de ligging ideaal is voor koude temperaturen. Vanaf de nacht van zondag op maandag vriest het in de nachten dagelijks, eerst licht, later matig tot streng. Ook overdag komt het kwik vanaf dinsdag nauwelijks meer boven 0. De kans is dan ook groot dat er vanaf eind volgende week op uitgebreide schaal geschaatst kan worden!

Paul Begijn is stormchaser en werkt bij Natuurmonumenten. Hij komt uit Zeeuws-Vlaanderen, maar woont thans in Tilburg.