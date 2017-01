Column: Vet goed

Dat een topsporter niet per definitie hoeft te beschikken over een afgetraind lichaam bewees Jan de Rooy al in de jaren tachtig. Met zijn DAF-truck zorgde hij en niemand anders voor het spektakel in de rally Parijs-Dakar. Met zijn bolle kop onder een oubollig ogende helm smeet De Rooy zijn vrachtwagen met het grootste gemak door de Afrikaanse zandbak. Onverstoorbaar vakmanschap, waar zelfs Max Verstappen versteld van gestaan zou hebben, als hij toen al geboren was.



Halverwege de jaren tachtig had ik op een vroege maandagmorgen een interview-afspraak met De Rooy in zijn transportbedrijf in Son. Net die ochtend hadden boze chauffeurs alle doorgaande snelwegen geblokkeerd. De Rooy vervoerde in die tijd met honderden opleggers voornamelijk Opeltjes van Duitsland naar Engeland en weer terug. Zijn secretaresse was blij met het aanbod om de afspraak te verzetten. ,,Het is hier een gekkenhuis meneer.’’ Even late­­r belde ze terug: ,,Meneer De Rooy heeft liever dat u toch komt.” Anderhalf uur lang vertelde De Rooy in zijn glazen kantoor vol passie over zijn Dakar. Die blok­kades konden hem gestolen worden. ,,Daar heb ik mijn personeel voor.”

Het jaar erop wilde DAF met twee racetrucks naar Dakar. Het liep uit op een ramp. Omdat alleen De Rooy dergelijke monsters op hoge snelheid spelenderwijs door het zand kan sturen. Toen wist ik het helemaal zeker: De Rooy is een unieke topsporter.



Mocht het land ooit nog tot het inzicht komen dat Michael van Gerwen de titel sportman van het jaar verdient, moeten ze gelijk ook Jan de Rooy een carrièreprijs geven. Omdat ze allebei vet goed zijn