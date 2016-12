Column: Verwekken

Qua woord zou je denken dat buisbevruchting het op de bank in de huiskamer bezwangeren van deze of gene is, terwijl de televisie aan staat. Liefst op een zender die een realitysoap uitzendt, waarin je ziet hoe je al dan niet om kunt gaan met jengelend kroost.

Volstrekt toeval moet het zijn geweest toen ik van de week ’s ochtends Zager & Evans ergens onderin die zo hoog geprezen Top 2000 hoorde zingen.



Al bijna vijftig jaar voorspellen ze in een liedje dat wij mensen op enig moment in een verre toekomst het kind van onze keuze uit een reageerbuis kunnen plukken. Glasmensbouw, zeg maar.



In die achteraf bezien eigenlijk best wel onnozele jaren zestig voorzag het zangduo die enorme eisprong voorwaarts pas in the year sixtyfive, sixtyfive. Terwijl er heden ten dagen, zo bleek later die dag, in the year twentysixteen, twentysixteen al volop geknoeid wordt met eicellen, zaad en embryo’s. Er hoeft maar iemand een paar buisjes door elkaar te halen of er met zijn pipetje naar te gooien en het gaat mis met de gewenste mensheid.



Nog even en je moet eerst even Apeldoorn bellen vooraleer je onaangekondigd nageslacht binnen laat. Of zou er geen enkele ­aansprakelijkheidsverzekering dekken in geval van ongewilde, maar niettemin bewezen vaderschap?



En het klonk zo leuk, je kinderen halen uit een reageerbuis en dan ook nog eens met voorkennis van en inspraak in het eindresultaat. Al zullen er altijd mensen blijven die het voorplanting noemen waar geen zak aan is. Zoals er wellicht ook filosofischer vragen zijn te stellen of het hier nu gaat om verwekken, om verwachtingen wekken of platgezegd wecken.



Hoe dan ook moet er in die tak van de medische wetenschap veel zorgvuldiger gewerkt worden dan nu het geval is. Dat er geknoeid kan worden met mensenlevens, in welk stadium dan ook, zou godsonmogelijk moeten zijn. Tegelijkertijd verkeren we in de wetenschap dat het mensenwerk blijft.