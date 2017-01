Column: Telefoonboek

Wat moet je nog met een telefoonboek? Onlangs knalde zo'n ding bij ons op de mat. Kennelijk leeft ergens een zombie die op internet telefoonboek.nl kopieert, dat ergens laat afdrukken en vervolgens huis-aan-huis bezorgt. Ongevraagd.

Gratis, dat wel. 376 pagina's Telefoongids én Gouden Gids. Dunner dan vroeger, maar meer namen, ook al e-mailadressen. Nooit geweten.

Bij de noodnummers staat zelfs de Reumalijn. Altijd handig. Tenminste, als je weet waar je dit meesterwerk hebt gelaten. De mijne, nummer 8, begint met W. Aarts in Achtmaal en eindigt met L. van Zyl in Zundert. Ongetwijfeld leuke mensen, maar ik zoek ze niet. En het is leuk te ontdekken dat Vis Baggerwerken aan de Snoekweg in Raamsdonksveer zit. Maar verder…

Stel - nadrukkelijk stel - dat ik in het klooster zou willen gaan. In Zundert staat er één, weet ik van nabij. Maar niet in deze fijne gids. Zoek onder klooster, kijk bij abdij, probeer het goedgelovig onder rooms-katholiek. Niks. Nu weet ik toevallig dat dit klooster Maria Toevlucht heet. Onder de M dan maar? Naadje. Even de Gouden Gids proberen. Nada onder de kopjes klooster, abdij en kerk, noppes onder religieuze instellingen.

Gevangenissen, die staan hier wel vernoemd, maar die zoek ik nu even niet. Ondertussen ben je minuten verder. Daar win je Twee voor Twaalf niet mee. In een zeldzaam helder moment denk ik aan bier en trappist, want dat brouwen die broeders ook.

En ja hoor, de Heer en Ik zijn geprezen, want onder de T van trappistenabdij tref ik 0765974251. Schrijf op, want je vindt het nooit meer. Ja, op Google. Tik de trefwoorden klooster en Zundert en binnen vier seconden bingo. Dus wat zou je met dat boek? Niet iedereen zit op internet, hoor ik iemand zuchten. Maar je hebt sneller je jas aangetrokken om baggerend door de sneeuw zes boerderijen verderop hulp te vragen, dan dat je dit drukwerk gebruikt.

Oud papier hier? Nee, bewaren: ze moeten de carnavalswagens nog plakken. Daar zijn die 376 pagina’s hartstikke welkom.