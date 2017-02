Column: RTL 7

Gelukkig doet zo’n partij niet mee. Maar ondertussen lijkt politiek geen zaak meer van verschillende standpunten, maar van heftige, ordinaire tegenstellingen. Beschadigen of beschimpen van opponenten lijkt inmiddels belangrijker dan het bezitten van overtuigende argumenten.



Als je je tegenstander maar diep genoeg in de zeik kan zetten, dan is het doel al bereikt. Dus val dat slag politici niet lastig met vragen over wat ze wezenlijk aan een mooie toekomst van dit land denken bij te kunnen dragen.



De boel is inmiddels zo versplinterd dat je waarschijnlijk ook met een fractie van de stemmen zitting kunt nemen in het parlement.



Is dat grappig? Allerminst, maar het geeft aan dat we momenteel een op zijn zachtst gezegd een ernstig verdeelde natie zijn.



De simplificatie ervan is dat er maar een kwartet partijen mee mag doen bij het verkiezingsdebat op RTL4. Hou het debat dan op RTL7 zou ik zeggen, maar die flexibiliteit is er dan weer niet.



Iedereen dekt c.q. graaft zich bij voorbaat in, terwijl dit land geen noemenswaardige staat van dienst heeft als het om loopgravenoorlogen gaat. Sommige stellingen die worden betrokken, zijn inmiddels achterhaald, omdat er geen rek in zit.



Er is geen ideologisch vermogen voorhanden om de nieuwe tijd tegemoet te treden, geen praktisch benul van hoe we ons in eerste instantie zouden moeten zien te redden.



Als het economisch tij mee zit, kan dat weinig kwaad. Dan zijn politiek en daaruit voortvloeiende macht nog wel te tolereren. Dus met een beetje geluk vliegen de komende vier jaar voorbij. ​