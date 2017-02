article

1.6885641

L ang leve het potlood. Nederland terug in de prehistorie. We zetten nog steeds streepjes en tellen weer handmatig, net als vroeger bij de kruidenier aan de overkant. Omdat minister Plasterk er maar niet in slaagt een veilig systeem te laten uitdokteren dat bestand is tegen virussen en andere ellende die Poetin stiekem op ons afstuurt.

Column: Potlood

L ang leve het potlood. Nederland terug in de prehistorie. We zetten nog steeds streepjes en tellen weer handmatig, net als vroeger bij de kruidenier aan de overkant. Omdat minister Plasterk er maar niet in slaagt een veilig systeem te laten uitdokteren dat bestand is tegen virussen en andere ellende die Poetin stiekem op ons afstuurt.

http://www.bndestem.nl/extra/columns/column-potlood-1.6885641

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6039942.1463994232!image/image-6039942.jpg

columns,Column,hermes,Nederland

Columns