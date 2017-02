Column: Parkeren

Een ooit naar Mokum geëmigreerde vriend geeft binnenkort een verjaardagsfeestje. Om die vrolijke reden reserveer ik via internet een hotelkamer op een ook ’s nachts redelijke afstand van de locatie. De prijs – inclusief gloednieuw Sweet Bed! - is een stuk minder schappelijk, maar ja, dat weet je in onze mooie hoofdstad. Ho, tel je geld na!

Vlak voordat ik bevestig, kijk ik nog even naar de bekende kleine lettertjes. Shit, éxclusief ontbijt. Komt er nog 13 euro bij. En parkeren bij het hotel? Dat kan, maar voor niets gaat de zon op. Dat mag ik ook bijlappen, melden die laaielichters…

Ach vooruit, denk ik, mijn vriend ziet maar één keer Abraham en alles beter dan de hele avond water te moeten drinken of wachten op de eerste trein - met vertraging.

Ik ben blijkbaar een naïeveling, gratis parkeren is niet meer van deze tijd. Een dag later lees ik dat personeel van het vernieuwde Amphia Ziekenhuis in Breda zelfs moet gaan dokken voor het in werktijd stallen van de auto! Dat kost slechts 1,30 euro, maar toch. Dat is 255 euro per jaar, rekende een verpleegster razendsnel uit.

Een grove schande, dat is deze bespottelijke beknibbeling! Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan? Draai je straks als verpleegster met een dubbele dienst ook voor dubbele parkeerkosten op?

Mag je als bejaardenverzorgster in werktijd net als je patiënten ook nog maar twee keer plassen in twaalf uur omdat ze bezuinigen op stortwater?

Wat heb ik dan toch een mazzel. Mijn flexplek is op slechts vijf minuten fietsen van huis. En als ik met de auto eens een keer naar ons hoofdkantoor rijd, vind ik altijd een gratis parkeerplek.

Binnen kan ik voor nop een bak koffie pakken en het wordt niet van mijn salaris ingehouden als ik meer dan twee velletjes toiletpapier gebruik nadat ik in de baas z’n tijd een fijne chocoladeletter geboetseerd heb.

Dat is toch een stuk fijner dan dat je zo’n absurde parkeerloer gedraaid wordt.