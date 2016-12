Column: Onderduikertje

In maart vermoedde ik nog een kunstproject. Een shocking statement om te zien hoe mensen reageren­­ wanneer plat vermaak wordt gecombineerd met de gruwelen­­ van de Holocaust. Pro­­beren­­ of we er allemaal intrappen. Discussie opwekken over anti­­semitisme en hedendaagse vreem­­delingenhaat, zoiets.

Toch niet. Maanden later blijkt de ontsnappingsattractie in Valkenswaard nog gewoon te bestaan én publiek te trekken. De eigenaar, een Brabander van een jaar of 20, hanteert nog altijd slogans als: ‘beleef­­ de unieke kans om in de schoenen van Anne Frank te staan.’ Nou, wie wil dat nu niet, lekker een avondje voelen hoe het is om je in doodsangst te verstoppen en vervolgens afgevoerd te worden naar een gruwelijk concentratiekamp...

Maar ach, de opzet van het spel verraadde al een meelijwekkend gebrek aan intelligentie. Wie verzint dat deelnemers moeten zien weg te komen uit het Achterhuis, heeft het begrip ‘onderduiken’ niet helemaal begrepen. Allemaal afkomstig van een uitbater die nog nooit een letter las in Annes wereldberoemde­­ dagboek (‘ik ben niet zo’n lezer’), maar intussen wel meent dat zijn ontsnappingskamer zéér educatief is.

Wie weet wat deze creatieve ondernemer­­ in 2017 brengt. Misschien een dependance in Zeeland over de Watersnoodramp. Maak mee hoe het is om je kinderen te zien verdrinken! Of hij begint een escape church in pakweg Oudenbosch: ontsnap uit de kapel vóór de misbruikbroeder je vindt! Nee, niet grappig inderdaad. Maar ongetwijfeld ontzéttend leerzaam.

Zien hoe het was in het Achterhuis kan trouwens gewoon in Amsterdam­­, in het pand dat tegenwoordig het Anne Frank Huis heet. Daar hoefden ze – heel gek – niets na te bouwen. Je wordt er ook niet opgesloten. De geschiedenis van de plek is al beklemmend genoeg.