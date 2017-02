Column: Oervrouw

Waar ik dus niets van begrijp, dat zijn vrouwen die boksen. ‘Boksen is een vorm van fitness die je een goed gevoel geeft over jezelf’, verklaart het blad Women & Health de nieuwe rage.

Zelfs een vriendin van mij, die in haar vrije tijd veel moeilijke boeken leest en in Chassé Cinema alle intellectuele films moet zien, zit sinds kort op boksen. Ik hoop dat ze snel tot inkeer komt en vraag er intussen maar niet naar.

Freefight oftewel mixed martial arts, afgekort MMA: ook zoiets. Stop worstelen, judo, karate, kung­fu, jiujitsu, kickboksen, thaiboksen en gewoon boksen in een centrifuge, even laten draaien en dan heb je MMA. De Nederlandse Ger­­maine de Randamie is er net wereldkampioen in geworden. Haar tegenstandster moest het onderspit delven. ‘Ik wilde vechten, zij niet’, verklaart ze naderhand laconiek.

‘Ik wilde vechten. Wie wil er nou vechten? Tegen een ander? Voor z'n plezier? Bij mannen zit die oerdrift nog in hun systeem, zo schijnt. Maar dan nog, boksende mannen die alleen maar op elkaar inbeuken, met die ‘ik-sla-je-verrot’-blikken... Wat is daar leuk aan?

‘Ze is een oervrouw’, zegt haar trainer trots over Germaine. Hoezo oervrouw? Het zijn toch altijd mannen geweest die het nodig vonden om elkaar kort en klein te slaan? Is er al niet genoeg agressie in de wereld? Baf, weer een klap. Ja precies goed, lekker midden in d’r smoel! Ik kan er niet naar kijken. ‘Kijk dan niet’, zal een ander zeggen. ‘Jij zit maar wat te vinden terwijl je helemaal niet weet waar je het over hebt.’

Oké. Die ander heeft een punt. Maar ik kijk al zo vaak weg. Domheid, slechtheid, lelijkheid - als je er een antenne voor hebt, zie je niets anders om je heen. Geef mij maar een onschuldig wedstrijdje synchroon zwemmen. Hier is wel schoonheid in het spel. Schoonheid die ik in de martiale ‘kunsten’ maar niet kan ontdekken.

‘Hela, wie denk jij wel dat je bent? Maak jij soms uit wat schoonheid is?’ Nee, ander, ik zou niet durven! Nou niet boos worden! Niet slaan!?