Wat is liefde? Stel die vraag in goed gezelschap, en je bent zo een hele avond aan de praat. Feit is dat het altijd begint met vlinders in je buik en een tijdelijke staat van verwardheid, die bij een blijver overgaat in een voortdurend gevoel van warmte. Een warmte die op gezette tijden oplaait tot een vuur van ongekende intensiteit.

Column: Liefde is...

