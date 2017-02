article

Toch is het maf dat je met een computer je grondgebied uit zou kunnen breiden. Want als dat echt via het Kadaster mogelijk is, dan kunnen we misschien dit land wel opnieuw modelleren. Veel van het grondgebied is in vroeger tijden met geweld veroverd, door list en bedrog verworven, stiekem ingepikt toen even niemand keek of voor een habbekrats afgetroggeld van voorvaderen die het niet breed hadden.

Column: Landje pik

