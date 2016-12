article

Wat hebben we je nodig, Tijn. Sinds jij woensdagochtend bij het Glazen Huis in Breda aanklopte met je actie om nagels te lakken, is het net of de wereld een beetje mooier is. Dankzij jou krijgt de nationale inzameling tegen kindersterfte-door-longontsteking bijna een miljoen euro extra.

Column: Kerstengel

