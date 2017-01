Column: Janker

Tranen horen bij topsport. Janken niet. Dat is wat veldrijder Mathieu van der Poel afgelopen week ondubbelzinnig duidelijk maakte aan Niels Albert, de ploegleider van zijn grootste concurrent Wout van Aert. ‘Matje’ en Wout beheersen het cyclocrossen, een kleinere sport, die vooral bij de anders zo flegmatieke Belgen veel emoties losmaakt. De cross is hun sport.

Het WK is de dag waar de hele Vlaamse natie al maanden naar uitkijkt. Met tienduizenden trekken ze volgende week naar Luxemburg. Voor het achttiende gevecht van de eeuw. Wout versus ‘Matje’. Ze zijn beiden jong.

Wekelijks vechten de twee bloedstollende duels uit. Ze maken elkaar echter alleen maar tijdens de cross het leven zuur. Eenmaal voorbij de meet is dat voorbij.

‘Het is allemaal zo braaf’, klagen de oudgedienden van de cross dan. In hun tijd ging het wel anders. Vooral in de weken voor het WK probeerden ze elkaar gek te maken met allerhande uitspraken of acties.