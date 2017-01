Column: Jan, Jans-lessen

Van strips leer je niks, was lange tijd de gangbare opvatting. Groot was mijn lol dan ook altijd, wanneer ik mijn moeders vraag ‘hoe weet jij dat’, kon beantwoorden met: gelezen in Suske en Wiske. Beeldverhalen bleken­­ niet alleen leuk, maar ook een bron van informatie. Wiki­pedia, maar dan lekker. Kennis, verstopt in tekstballonnen.

Jan, Jans en de kinderen - van de gisteren overleden tekenaar Jan Kruis - werkte voor mij eerder als woordenboek. De strip was de enige pagina in de Libelle van mijn oma die me interesseerde. Vooral vanwege de gein van Jeroen-poep-aan- je-schoen. Achteraf blijkt dat Kruis me dingen heeft geleerd.

Via drie begrippen. Pijpje pils. Daar verheugde hoofdpersoon Jan zich weleens op. Kende ik helemaal niet. Mijn ouders dronken een glas bier, of een pilske. Maar een pijpje pils? Blijkbaar waren er mensen met dezelfde­­ taal als ik, die tóch andere woorden gebruikten. Zo begon het bewustzijn van de zuiderling, de benedensloter. De friet-in-plaats-van-patat-zegger.

Later ontdekte ik nóg honderd synoniemen voor bier – van gerstenat tot paardenzeik. Nooit heb ik gevraagd om een pijpje pils.

Bommoeder. Klinkt nu als een mama die radicaliseert tot zelfmoordterrorist. Of een vrouw met jonge kinderen die door haar drukke leven op ontploffen staat. Maar ooit stond het voor bewust ongehuwde moeder: iemand die kiest voor een leven met kind, zonder man. Door de bommoeder in ‘Jan, Jans’ praatte ik met mijn ouders over minder gangbare gezinsvormen­­. Precaire kwesties lagen open op tafel. Door die strip. In dat brave vrouwenblad.

Vrouwenlogica. Dat verzuchtte Jan als ie vond dat z’n eega of dochters iets onbegrijpelijks deden­­. Kledingkeuze. Uitgaven. Redeneringen over eten. Blijkbaar bestonden er onuitroeibare man-vrouwverschillen, en je kon niks anders dan je daarbij neerleggen. Een advies dat ik, als enige man­netje in een gezin, nog dagelijks opvolg...

Want het leven piept en kraakt weleens, maar daar kun je maar beter om lachen. Geleerd van Jan Kruis. Via een strip.