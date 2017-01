Column: Fabeltjeskrant

2017 is het nieuwe 1984, lezen we her en der. Daarmee wordt natuurlijk verwezen naar de strapatsen van Donald Trump én naar het boek van Georg Orwell uit 1949, waarin de auteur waarschuwt voor totalitaire regimes. Vier jaar eerder schreef hij een ander meesterwerk: ‘Animal Farm’, een anti-stalinistische satire.

Dit jaar is niet alleen het nieuwe 1984, het is ook bij de beesten af wat je in de diverse media leest. Meer dan ooit dwepen we met dieren. Het is een oude wet binnen de journalistiek. Dieren (en kinderen) scoren op je voorpagina, want ze roepen positieve emoties op, bieden tegenwicht aan al dat zwartgallige nieuws.



Ze zorgen dus voor balans, maar vormen tevens een graadmeter. Hoe meer dierennieuws op journaal en in de krant, des te erger is het gesteld met de mensheid. Als dit inderdaad klopt, moeten we ons heel ernstig zorgen maken. Binnen 24 uur zag ik namelijk de volgende berichten voorbij komen:



Twee van de vier gestolen Old English bulldog-puppies van zorgboerderij De Mekkerbek in Baarle-Nassau zijn teruggevonden.



Steeds meer wolven aan de wandel in Duitsland: het aantal is de 500 waarschijnlijk al gepasseerd.



Tinder voor orang-oetans: Apenheul gebruikt touch-screens om mensapen ‘kennis te laten maken’ met potentiële partners.



Verkering voor witte neushoorn Thabo van dierentuin GaiaZOO in Kerkrade. De mannetjes in deze dierentuin leefden bijna tien jaar zonder vrouw.



‘Lijger’ geboren in rondreizend Russisch circus. Een lijger is een kruising tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger. Het beestje is overigens niet genoemd naar Poetin, maar heet Tsaar.



Misschien slaan we door, we zijn toch geen Fabeltjeskrant, ook al lijkt de boze buitenwereld meer en meer op het Enge Bos?



Geen dieren in het nieuws, zou dat betekenen dat de pittbulls onder de regeringsleiders zich gedeisd houden en de wereld in balans is?

Ik weet het, dát klinkt pas als een fabeltje.