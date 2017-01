Column: Celspelletjes

In de week waarin bekend werd dat de Koepel in Breda één groot ontsnappingsspel wordt, lieten twee bekende gedetineerden van zich horen.

Anders Breivik vroeg in Noorwegen maar weer eens om soepeler regels. De man die deze zomer het zesjarig jubileum viert van zijn massamoord, vindt dat hij te vaak in z’n uppie zit en te veel vies magnetronvoer krijgt. Om zijn goede wil te tonen, bracht hij in de rechtszaal meteen de Hitlergroet.



In België wil Marc Dutroux graag worden geknipt. De serie­kindermoor­­de­­naar voelt zich wat onprettig bij zijn uitdijende bos haar en steeds langere baard. En geen kapper wil langs de bajes voor deze klant. Volgens zijn advocaat, die eveneens dreigt met een proces, ziet ie er niet meer uit. Op een vage foto oogt hij inderdaad als Saddam Hussein die net door de Amerikanen uit zijn schuilhol is gesleurd.



Heb ik soms medelijden met de Belgische baardmans en de nazi-Noor? Nou, nee. Het gore lef om op deze manier – schaamteloos en zonder een spatje spijt – rechten op te eisen, maakt dat ook ik ze het liefst op hun muil zou slaan.



Toch knaagt er iets. Piept een klein stemmetje in het hoofd: eh, we hadden toch afgesproken zelf altijd wél beschaafd te blijven? Daarom waren we toch ook tegen de doodstraf? Was goede behandeling van veroordeelden niet een teken van civilisatie?



En strenger straffen helpt niet, horen we altijd. Waarschijnlijk klópt het ook, dat het misdadigers niet afschrikt. Maar dat gaat weer voorbij aan een gevoel dat echt niet zo vreemd is: moet je dit tuig op zijn wenken bedienen? Heel hun verlanglijstje afwerken?

Ik pleit niet voor water en brood. Wel voor een Noorse rechter die Breivik duidelijk maakt: wie Adolfje speelt, is af. Hup, de isoleercel in. En voor een Belgische magistraat die Dutroux’ advocaat een schaar overhandigt, met de mededeling: kappen met klagen, knip ’m lekker zelf!

Gevangenen behandel je humaan, maar elke hondsbrutale eis inwilligen is ook weer niet nodig. Het is tenslotte geen spelletje.