De man bestelt in het plat Haags een kopje koffie. ,,Ja, kajje ut horûh?", grijnst ie. ,,Ik woon er al twintig jaar niet meer. Nog altijd tot mijn enorme spijt", vervolgt ie. Toentertijd had hij er een nieuwbouwappartement op het oog. ,,Ze gingen fantastische flats bouwen, vlakbij Kijkduin. Ik zou een geweldig uitzicht hebben op mijn voetbalclub. Daar was ik ook scheidsrechter: ik zag al voor me dat ik vanaf mijn balkon zou fluiten."

Perrongeluk: Zout in den wonde

Perrongeluk