'Vrees voor problemen met herstraten fietspaden Etten-Leur'

Het APB vermoedt dat er in enkele gevallen sprake is van 'verkrijgen door verjaring' waardoor de bewoners zich nu de wettelijk eigenaren mogen noemen. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het college van B en W.

Recent heeft de gemeente de plannen voor het opknappen van de fietspaden gepresenteerd aan de buurt. ,,De gemeente wil de fietspaden een halve meter opschuiven richting de erfgrenzen. Dat is nodig omdat boomwortels de nieuwe bestrating anders in betrekkelijk korte tijd weer omhoog drukken", stelt APB-raadslid Kees van Aert.

,,Op diezelfde bijeenkomst bleek dat een aantal bewoners langs de fietspaden zich gemeentegrond hebben toegeëigend en wel dusdanig dat het de uitvoering van de werkzaamheden belemmerd." In sommige gevallen blijken bewoners al meer dan twintig jaar de grond in gebruik te hebben zonder dat de gemeente daar ooit op heeft gereageerd of bezwaar tegen heeft gemaakt. De gemeente heeft aangegeven met die bewoners in onderhandeling te gaan.

,,De gemeente is wellicht nalatig geweest. Daar moeten ze eerlijk over zijn en zo de onderhandelingen ingaan", meent Van Aert. ,,Het kan zijn dat de gemeente grond moet terugkopen." Het APB heeft onderzocht of bewoners inderdaad aanspraak kunnen maken op verworven rechten en komt tot de conclusie dat er juridisch sprake kan zijn van 'verkrijgen door verjaring'.

Dat kan als een bewoner de grond meer dan twintig jaar in gebruik heeft maar zich ook als eigenaar gedraagt en de feitelijke macht heeft over de grond. Dat blijkt uit jurisprudentie. Het komt er op neer dat bewoners de grond bijvoorbeeld met een hekwerk of haag moeten hebben omheind zodat de grond ook niet meer voor derden toegankelijk is.