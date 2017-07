Spannende verrassingen op de Zomerkermis in Etten-Leur

interview Jaloerse ex verwoestte leven Rijsbergenaar met zwavelzuur: 'Alleen zijn hersenen mankeerden niets'

1 juli RIJSBERGEN - Het was de hel. Voor Rijsbergenaar Mark, maar ook voor zijn familie. Vijftien maanden en tien dagen leefde hij nog nadat zijn jaloerse ex-vriendin een emmer zwavelzuur over hem heen had gegooid. Zijn botten en spieren aangetast, compleet verlamd, op het zwaar verminkte hoofd na.