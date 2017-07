Politie doet enorme drugsvondst in loods op industrieterrein Etten-Leur

Conciërge Jeanne Oostvogels krijgt mooi afscheid van Munnikenheide College

12:21 RUCPHEN - Ze was net negentien jaar toen ze bij het Munnikenheide College (toen nog lts) in Rucphen als conciërge in dienst kwam. Woensdagmorgen heeft de school na 47 jaar afscheid genomen van de door de docenten en leerlingen zo geliefde Jeanne Oostvogels (66) uit Schijf.