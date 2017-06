Overvolle terrassen en feestende mensen tijdens 28ste editie Leurse Havenfeesten

Voor Frank Vrolijk was dit de laatste editie als voorzitter. Vrolijk is er al vanaf de start in 1986 bij. ,,In 1590 werd Breda tijdens de tachtigjarige oorlog ontzet dankzij een list van de Leurse turfschipper Adriaan van Bergen. Die legendarische list met het Turfschip hebben we in 1990 herdacht met de eerste Havenfeesten. Dat is een geweldig feest geworden, uitgesmeerd over twee weekenden. Het zegt wel iets over het gemeenschapsgevoel in Leur dat zeventig procent van de bevolking toen in historische kleding liep. 'Kunnen we dat niet elk jaar doen', vroegen de mensen daarna. Elementen uit dat feest hebben we sindsdien herhaald, zoals de ouderwetse veemarkt op zaterdag en de jaarmarkt op zondag. Later zijn we daar weer elementen aan toe gaan voegen zoals de kunstmarkt Montmartre. En dat zijn de feesten nog steeds: een uiting van het gemeenschapszin in Leur.''