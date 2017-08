Opknapbeurt winkelstraat Etten-Leur zorgt voor meer leven

ETTEN-LEUR - Een jaar na de oplevering van de Van Gogh Passage is er zichtbaar meer leven in de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur. Een half jaar geleden werd nog volop geklaagd over de opknapbeurt van de statige winkelstraat in hartje Etten-Leur, maar dat geluid is verstomd. Vooral zelfstandige ondernemers zien er toekomst.